Çanakkaleli Bahri amca, 25 yıldır kayıp oğlunu arıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Bahri Uyanık, 25 yıl önce kaybolan şizofreni hastası oğlu Erol Uyanık'ın bulunmasını ümit ediyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası 75 yaşındaki Bahri Uyanık’ın oğlu Erol Uyanık'a 25 yıl önce şizofreni teşhisi koyuldu. Uyanık da ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan ve o tarihte 21 yaşında olan oğlunu tedavi için Manisa Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İZMİR OTOGARI'NDA KAYBOLDU

Tedavinin ardından baba-oğul, evlerine dönmek için yola çıktı. Ancak Erol Uyanık, İzmir Otogarı'nda ortadan kayboldu. Saatlerce aramasına rağmen oğlunu bulamayan baba polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı aramayada da Erol Uyanık bulunamadı.

25 YILDIR İYİ HABERİNİ BEKLİYOR

Uzun süre İzmir ve Manisa'da aramalarını sürdüren ancak sonuç alamayan baba Uyanık, 25 yıldır oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor.

"YILLARDIR HASRET ÇEKİYORUM"

Bahri Uyanık, "Oğlumu Manisa’ya doktora götürdüm. İzmir’de garajda, 'Ben bilet alıp, geleyim' dedim. Sandalyede oturuyordu. Bileti aldım geldim. Çocuk yok. Polise gittim. İzmir’de bir ay çocuğumu aradım, bulamadım. Köprü altlarında canıma bir şey olacak korkusuyla oğlumu aradım. Çanakkale’de dediler gittim, Menemen’de dediler gittim, Edremit’te dediler gittim. İzmir’de bulunan direklere kağıt yazdım, 25 seneden beri arıyorum. Oğlumu özlüyorum. Yıllardır hasret çekiyorum" dedi.