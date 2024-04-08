Çankırı'da alevlere teslim olan ev küle döndü

İHA
Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Sekü köyünde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yangında can kaybı ya da yaralanan yok
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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