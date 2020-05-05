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- Yurt dışında 473 Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti
Yurt dışında 473 Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti
Koronavüs salgınıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
- AA
- 05.05.2020 - 12:36
Türkiye'nin, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışındaki vatandaşları tahliyesi devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlar konusunda açıklamalarda bulundu.
65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Bakan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize döndürdük." açıklamasını yaptı.
YURT DIŞINDA 473 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ
Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.