Dolar
7.0817
0.5266%
Euro
7.6878
0.0143%
Altın
1697.59
-0.2497%
Borsa
98453.09
-0.3937%
G. Altın
386.75
0.3518%
Bitcoin
62457.93
-0.8157%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Yurt dışında 473 Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti

    Koronavüs salgınıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 12:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yurt dışında 473 Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti

    Türkiye'nin, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışındaki vatandaşları tahliyesi devam ediyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlar konusunda açıklamalarda bulundu.

    65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

    Bakan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize döndürdük." açıklamasını yaptı.

    YURT DIŞINDA 473 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

    Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Görüş Bildir