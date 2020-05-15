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- Çavuşoğlu: 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik
Çavuşoğlu: 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
- AA
- 15.05.2020 - 21:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık."
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