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    Çavuşoğlu: 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
    • AA
    • 15.05.2020 - 21:09
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    Çavuşoğlu: 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık."

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