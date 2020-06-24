Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Volkan Ağabeyle gurur duyuyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyaretini, Twitter'da paylaştığı mesajla değerlendirdi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan Ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız."



