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    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü

    Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Volkan Ağabeyle gurur duyuyorum" dedi.
    • AA
    • 24.06.2020 - 17:57
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    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü #1

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile bir araya geldi.

    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyaretini, Twitter'da paylaştığı mesajla değerlendirdi.

    "EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

    Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan Ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız."

    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü #2

    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü #3

    Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile görüştü #4

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