Çavuşoğlu: İran'a uçuşlar 1 Ağustos'ta planlanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Dolmabahçe'de İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, hem hava yoluyla hem de kara yollarıyla iki ülkesindeki seyahatlerin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

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