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- Çavuşoğlu: İran'a uçuşlar 1 Ağustos'ta planlanıyor
Çavuşoğlu: İran'a uçuşlar 1 Ağustos'ta planlanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.
- AA
- 15.06.2020 - 13:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Dolmabahçe'de İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, hem hava yoluyla hem de kara yollarıyla iki ülkesindeki seyahatlerin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.