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    Çavuşoğlu: İran'a uçuşlar 1 Ağustos'ta planlanıyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.
    • AA
    • 15.06.2020 - 13:34
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    Çavuşoğlu: İran'a uçuşlar 1 Ağustos'ta planlanıyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Dolmabahçe'de İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

    Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, hem hava yoluyla hem de kara yollarıyla iki ülkesindeki seyahatlerin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

     

     

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