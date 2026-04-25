ÇAYKUR atamalarında yaş engeli kalktı

ÇAYKUR personel politikalarında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Sözleşmeli personel atamalarında uzun süredir uygulanan yaş kriteri tamamen kaldırılırken, adaylar için yeni bir dönemin kapısı aralandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece daha önce adaylar için zorunlu olan “40 yaşını doldurmamış olma” şartı mevzuattan çıkarıldı.

GEÇMİŞ HİZMET SÜRESİ DİKKATE ALINACAK

Yeni düzenlemeye göre, ÇAYKUR bünyesinde işçi kadrosunda en az 5 yıl görev yapan ya da geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içinde en az 25 ay çalışan ve kurumla ilişiği devam eden kişiler bu haktan yararlanabilecek.

KPSS ŞARTI DEVAM EDİYOR

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilmesi için KPSS puan sıralaması esas alınmaya devam edecek. Belirlenen kriterleri karşılayan adaylar, puan üstünlüğüne göre uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

Düzenlemeyle birlikte yaş sınırının kaldırılması, özellikle uzun yıllardır kurum bünyesinde çalışan ancak yaş kriterine takılan personel için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.