Derbinin şifresi belli oldu: Baskıyı yöneten maçı kazanır

Süper Lig'de dev mücadele...

Sezonun maçında Galatasaray ve Fenerbahçe yarın kozlarını paylaşacak.

Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAN MAÇI KAZANIR

Zirvede farkı açıp şampiyonluk yolunda en büyük engelini aşmayı hedeflerken Kanarya da kazanarak ezeli rakibinden uzaklaşmak istemiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başlamışken avantaj kimde, hangi tarafın artısı fazla soruları dikkat çekerken sinirlerine hakim olanın, derbide avantajlı olacağı muhtemel bir gerçek.

CİMBOM’DA FİZİKSEL DÜŞÜŞ

Derbi öncesi psikolojik üstünlük, son üç yılın şampiyonu, ligin 4 puan farkla lideri, aynı hoca ve sistemle, büyük oranda aynı oyuncularla yola devam eden Galatasaray’daymış gibi gözükebilir.

Buna karşın sarı-kırmızılıların son dönemde yaşadığı düşüş gözden kaçmayacak cinsten.

Mart ortasına kadar Şampiyonlar Ligi’nde oynamış olmak ve yükün belli oyuncular binmesi, fiziksel yorgunluk işaretleri veriyor.

Üst üste iyi sezonların ardından doyum noktasına ulaşmış olma belirtileri de Galatasaray adına net bir üstünlükten bahsetmemizi engelliyor.

FENERBAHÇE BASKI ALTINDA

İş psikolojiyi yönetme konusuna geldiğinde Fenerbahçe adına da çok iyi şeyler söylemek zor.

Üst üste başarısız yıllar, takımın içinde ve çevresinde krizin eksik olmaması sarı-lacivertli futbolcuların işini kolaylaştırmıyor.

Stres seviyesini ve bunun etkilerini, yıllarca en üst seviyede oynayıp kupalar kazanmış Ederson’un ağlamaklı hale gelmesinden bile görmek mümkün.

Süper Kupa’daki gibi özgüvenli mi olacaklar yoksa sezonun genelinde yaptıkları basit hataları tekrarlayacaklar mı? Fenerbahçe adına kader sorusu bu.

BURUK TECRÜBELİ, TEDESCO STRESLİ

Teknik adamların düellosu da skoru belirlemeye aday.

Son dönemde eleştirilmesine rağmen hem oyunculuğunda hem teknik adamlığında şampiyonluk ezberine sahip Okan Buruk, Galatasaray’ı bir başka derbi zaferine taşıyacak tecrübede.

Buruk’un kriz anlarında çözüm üretme kabiliyeti ve kenardaki heyecanına rağmen soğukkanlı kararlar verebilmesi artı hanesinde.

Domenico Tedesco, şu ana kadar lig derbilerinde kayıp yaşamadı ancak Galatasaray deplasmanı tecrübesini ilk kez yaşayacak. 'Ya kazan ya git' stresi üzerinde olacak.

Pozitif yapısıyla şimdiye dek sonuç aldı ancak yarınki sınav onu çok zorlayacak.

ALİ SAMİ YEN'DE FENERBAHÇE FORMDA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan son 10 maçta, misafir takımın üstün olduğu görülüyor.

Sarı-lacivertliler üç, sarı-kırmızılılar bir kez kazandı. Altı maç berabere bitti; bu da derbide iki tarafın da hata yapmaktan korkup kontrollü bir oyunu tercih ettiğini gösteriyor.

Ama unutulmasın, 4 puan öndeki Galatasaray için alınacak bir beraberlik, galibiyet kadar değerli olabilir.

SPOTLAR KEREM’İN ÜZERİNDE

Kerem Aktürkoğlu adına farklı ve zorlu bir maç olacak.

Galatasaray’dan Okan Buruk ile yaşadığı sorunların ardından ayrılıp Benfica’ya giden, bu sezon başında olaylı şekilde Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem, şampiyonluklar kazandığı Ali Sami Yen'e ilk kez sarı-lacivertli formayla çıkacak.

Baskı altında zorlandığı bilinen milli yıldızın sihrini konuşturup konuşturmayacağı sarı-lacivertlilerin kaderini çizebilir.

ASLAN’IN BENZERSİZ HÜCUM HATTI

Galatasaray’ın ofansif isimleri, Avrupa’da bile bir araya getirilmesi zor isimlerden kurulu.

Osimhen, her an skoru değiştirebilecek bir süper yıldız. Sane, Barış Alper ve Sara da ona destek verecek.

Icardi, Lang, Ilkay ve Yunus ise kulübeden gelebilecek isimler...

Bu oyuncular, Okan Buruk’a sorun çözme konusunda farklı varyasyonlar sunuyor.

FENER'İN ORTA ALANDAKİ DERBİ ÜÇLÜSÜ

Fenerbahçe’nin orta alanı, özellikle de deplasman derbilerine yönelik bir kurgu vaat ediyor.

Guendouzi-Ismail-Kante üçlüsü, defansif güçleriyle korkutucu.

Top çalma ve ikili mücadele başarıları sayesinde geçiş hücumu yaratacaklarını söylemek işten değil.

Bu isimler aynı zamanda sürpriz goller bulabilecek ayaklar. Kanarya’nın anahtarı olabilirler