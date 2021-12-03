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Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.