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    Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 01:30
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    Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

     

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre;

    Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı.

    Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.

    TİCARET BAKANLIĞI

    Ticaret Bakanlığına bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken,

    İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Adem Başar,

    Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi ise Önal atandı.

     

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