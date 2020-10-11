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    Çeşme açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08:41'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 09:24
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    Çeşme açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Ege Denizi’nde meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

    HİSSEDENLER OLDU

    Yerin 26.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

    KANDİLLİ 3,8 DEDİ

    Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

    Çeşme açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem #1

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