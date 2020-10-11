Çeşme açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08:41'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
- 11.10.2020 - 09:24
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi’nde meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
HİSSEDENLER OLDU
Yerin 26.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde de hafif şekilde hissedildi.
KANDİLLİ 3,8 DEDİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu belirtti.