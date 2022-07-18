Çeşme Ildır'da yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır mahallesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı.

Saat 22.40 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangına müdahale ediliyor

DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı.

Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çeşme'de otluk alanda yangın VİDEO

Belediye başkanı çağrı yaptı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Öte yandan Ildır mahallesindeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.



