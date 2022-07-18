Petrol
105.69
4.48%
Euro
17.719
0.95%
Dolar
17.4625
0.36%
Altın
959.39
0.37%
Borsa
2451
2.89%
Bitcoin
376.200
3.48%
BTXN Coin
7.45
3.47%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Çeşme Ildır'da yangın

    İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır mahallesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı.
    • 18.07.2022 - 23:10
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 23:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çeşme Ildır'da yangın

    Saat 22.40 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

    Yangına müdahale ediliyor

    DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı.

    Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Çeşme'de otluk alanda yangın VİDEO

    Belediye başkanı çağrı yaptı

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

    Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

    Çeşme Ildır da yangın #1

    Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

    Öte yandan Ildır mahallesindeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.


    Çeşme Ildır da yangın #2

    Çeşme Ildır da yangın #3

    Çeşme Ildır da yangın #4

    Çeşme Ildır da yangın #5

    Çeşme Ildır da yangın #6

    Çeşme Ildır da yangın #7

    Çeşme Ildır da yangın #8

    Çeşme Ildır da yangın #9

    Çeşme Ildır da yangın #10


    İlginizi Çekebilir

    Sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurular başladı mı? Nasıl yapılır? Başvuru ekranı ve tarihleri 2022
    Eğitim

    Sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurular başladı mı? Nasıl yapılır? Başvuru ekranı ve tarihleri 2022

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Kripto dünyasında işten çıkarmalar arttı
    Teknoloji

    Kripto dünyasında işten çıkarmalar arttı

    Görüş Bildir