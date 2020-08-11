Dolar
7.2485
-1.2156%
Euro
8.549
-0.7741%
Altın
1977.44
-2.4724%
Borsa
1102.07
2.4685%
G. Altın
460.807
-3.6873%
Bitcoin
85220.2
-2.1579%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletme daha kapatıldı

    Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirtilen işletmeler, 15 gün süreyle mühürlendi.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 14:00
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 14:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletme daha kapatıldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

    İzmir'in Çeşme ilçesinin gözde turizm beldesi Alaçatı'daki işletmelerde, dün denetim yapıldı.

    Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlenen işletmelerin faaliyeti, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi.

    15 GÜN MÜHÜRLENDİ

    İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

    Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, geçen 3 Ağustos'ta 6 eğlence mekanı da aynı nedenle kapatılmıştı. Böylelikle kapatılan işletme sayısı 11'e çıktı.

    Çeşme de tedbirlere uymayan 5 işletme daha kapatıldı #1

    Çeşme de tedbirlere uymayan 5 işletme daha kapatıldı #2

    Çeşme'de 6 eğlence mekanı kapatıldı ViDEO

    Görüş Bildir