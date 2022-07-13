Çeşme'deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı

İzmir Çeşme'de makilik alanda çıkan yangının, bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Türkiye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, kontrol altına alınamadan bir üzücü haber de İzmir'in Çeşme ilçesinden geldi.

Müdahale sürüyor

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu bir süreliğine Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

7 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucu, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.