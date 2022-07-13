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    Çeşme'deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı

    Çeşme'deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı

    İzmir Çeşme'de makilik alanda çıkan yangının, bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
    • 13.07.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 21:35
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    Türkiye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, kontrol altına alınamadan bir üzücü haber de İzmir'in Çeşme ilçesinden geldi.

    Müdahale sürüyor

    Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda yangın çıktı.

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

    Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

    İzmir-Çeşme Otoyolu bir süreliğine Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

    Çeşme deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı #1

    7 kişi gözaltına alındı

    Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucu, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Çeşme deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı #2

    Çeşme deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı #3

    Çeşme deki orman yangınıyla ilgili 7 gözaltı #4


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