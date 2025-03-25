Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 milli emlak uzman yardımcısı alacak

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

BAŞVURULAR 9 NİSAN'DA SONLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yarından itibaren yapılacak başvurular 9 Nisan'da sona erecek.

Yazılı sınav ise 18 Mayıs'ta Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak.