Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 yılda 1.5 milyon konut dönüştürülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 yılda 1.5 milyon konut dönüştürülecek

Bakan Kurum, depreme karşı kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Kurum, projenin merkezinin İstanbul olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, bir otelde İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Dün Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı İstanbul'da da hissedilmişti.

1.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFİ

Depreme karşı alınacak tedbirlerle ilgili konuşan Kurum, "Deprem, terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1.5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk.

Bakan Kurum: Artık Şırnak'a tersine göç başladı VİDEO

PROJENİN MERKEZİ İSTANBUL

Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz." dedi.

10 BİN 155 KONUT VATANDAŞLARA TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, artık Şırnak'a tersine göçün başladığına dikkati çekerek, bu şehirde yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

Şırnak merkez ve ilçelerinde toplam 10 bin 155 konut yapımı başlatıldı ve bu konutların 2 gün sonra tamamını vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Bunun dışında 518 iş yeri, 9 cami, 6 taziye evi, 16 okul, 112 kilometre içme suyu hattı, 83 kilometre de kanalizasyon işi yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu işlerin toplam maliyeti 6 milyar liradır.

CİZRE'YE MİLLET BAHÇESİ

Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni projelendiriyoruz. İnşallah aralık ayı içerisinde TOKİ ihalesini yapacak, önümüzdeki yıl da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cizre ilçesinde de 180 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi'ni Cizre'mize kazandıracağız."