Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüyle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına iddia edilmişti.

"POLENLER NEDEN OLDU"

Bakanlık yaptığı açıklamada bu renk değişikliğine polen patlamasının neden olduğunu belirterek "Salda Gölü kıyısında oluşan renk değişikliği göl çevresindeki çamlık ve sazlık alanlarda polenlerden ve ağaç birikintilerinden kaynaklanmaktadır. Polen patlamaları, bahar aylarında yaşanan doğal bir süreçtir. Mevsimsel olan görüntü her yıl dönemsel olarak gerçekleşmektedir.” dedi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Salda Gölü’nde şeffaf bir koruma çalışmasını yürütüldüğünü söyleyen Bakanlık, "Salda Gölü'nde bilim insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uluslararası düzeyde katılımcı ve şeffaf bir koruma çalışması yürütülmektedir. Göl kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerinde bulundu.