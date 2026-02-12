CHP'li Görele Belediyesi’ne geçici başkan görevlendirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunun üzerine Dede'nin boş kalan koltuğu için Görele Kaymakamlığı tarafından belediye yönetimine geçici görevlendirme yapıldı.

BELEDİYE MECLİSİ'NİN EN YAŞLI CHP'Lİ ÜYESİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kaymakamlık tarafından yapılan görevlendirmede, Belediye Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan CHP’li Meclis Üyesi ve emekli tarih öğretmeni Hüseyin Çakıcı geçici belediye başkanı olarak belirlendi. Görele Belediye Meclisi’nde 7 CHP’li ve 4 AK Parti'li üye bulunuyor. Vekil belediye başkanının, Belediye Meclisi tarafından yapılacak seçimle belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir sonraki toplantısının gündemine, tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebinin de eklendiği öğrenildi.