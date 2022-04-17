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    CHP'ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' övgüsü
    • CHP'ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' övgüsü

    CHP'ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' övgüsü

    CHP Üye Katılım Töreni'nde konuşan genç bir üniversiteli Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında demokratik tavrınız için teşekkür ederim." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 02:44
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 02:52
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    CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Üye Katılım Töreni" düzenlendi.

    Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

    Törende yaşanan bir an ise herkesi şaşırttı.

    "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında demokratik tavrınız için teşekkür ederim"

    CHP'ye üye olduğu için konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan genç bir üniversiteli, Kılıçdaroğlu'na hitap ederek, "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum." dedi.

    CHP'ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' övgüsü - Video

    CHP ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu na başörtüsü övgüsü #1

    CHP ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu na başörtüsü övgüsü #2

    CHP ye üye olan genç üniversiteliden Kemal Kılıçdaroğlu na başörtüsü övgüsü #3


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