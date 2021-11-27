Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
702.454
0.78%
BTXN Coin
49.61
3.44%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Beyoğlu'ndaki Tarihi Çiçek Pasajı'ndaki restoranda arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadınla tartışan ve havaya pompalı tüfekle ateş açan Levent Erdal Ö. tutuklandı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli tutuklandı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda gece yarısı alkollü olduğu iddia edilen Levent Erdal Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, eski kız arkadaşı N.C. ile tartıştı.

    POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

    Levent Erdal Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı. Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    REHİN ALDI

    Bu sırada şüpheli, N.C.'yi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı. Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de etrafa tehditler savuran şüpheli Levent Erdal Ö.'yü ikna etmek için uğraştı.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Levent Erdal Ö. çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklandı.

    Çiçek Pasajı nda kadını rehin alan şüpheli tutuklandı #1

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir