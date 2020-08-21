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    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 07:16
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    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    1 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

    Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

    Çiftçi Kayıt Sistemi ne başvuru süresi uzatıldı #1

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