Çiftçiler için Dijital Tarım Pazarı uygulaması başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, alıcı ve satıcının online olarak Dijital Tarım Pazarı'nda bir araya geleceğini söyledi.
- AA
- 29.04.2020 - 11:58
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek.
Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır."
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