Türkiye'nin enerji kaynakları ve paylaşım mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yaycı, D.Akdeniz'de rezervlerin bulunmasıyla Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını ilan edeceğini izah etti.

Tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya devi ülkeler, Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerini bitirmesi için baskıda bulunuyor.

DOĞU AKDENİZ REZERVİ

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımı mücadelesi ve Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Müstafi Tümamiral Yaycı, Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yatakları olduğunu belirterek Doğu Akdeniz'de rezervlerin bulunmasıyla uzun yıllar Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi.

Cihat Yaycı: Girit'in güneyindeki doğalgaz rezervleri Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar İZLE

572 YILLIK İHTİYAÇ GİDERİLİR

Yaycı, Girit'in güneyinde bilinen rezervin 572 yıllık ihtiyacın giderileceğini belirterek "Libya bizimle anlaşma yaparak, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapmasına rağmen 39 bin kilometrekare alan kazandı. Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yataklarının olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şu andaki hesaplamalara göre örneğin Girit'in güneyinde bilinen rezerv, Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde." ifadelerini kullandı.