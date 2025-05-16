Cizre’de ilk tenis turnuvası heyecanı

İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tenis sporunu yaygınlaştırmak amacıyla Cizre Tenis Akademisi Kulübü tarafından ilk kez düzenlenen “Geleneksel Birinci Bahar Tenis Turnuvası” büyük ilgi gördü.

Gençlik Merkezi kortları, tenis tutkunlarının heyecan dolu karşılaşmalarına sahne oldu. Cizre Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda 4 farklı kategoride toplam 23 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda başarılı sporcular ve takımlar, ödül ve hediyelerini İl Gençlik ve Spor Müdürü Fedai Din’in elinden aldı.

"HALKIN DA SPORUN İÇİNDE YER ALMASINDAN OLDUKÇA MEMNUNUZ"

Ödül töreninde konuşan Fedai Din, altyapı çalışmalarına verdikleri desteği vurgulayarak, şunları söyledi:

Her alanda, özellikle tabandan başlayan altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak genç, dinamik ve sağlıklı nesiller yetiştirmek temel hedefimiz. Halkın da sporun içinde yer alması bizi oldukça memnun ediyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ŞIRNAK'TA ULUSLARARASI "CUDİ CUP" DÜZENLENECEK

Cizre’de ilk kez düzenlenen tenis turnuvası hakkında bilgi veren Cizre Tenis Akademisi Kulübü temsilcisi Lokman Timurtaş, şu ifadeleri kullandı:

Tenis sporunu Cizre’de yaygınlaştırmak ve yeni tenisçiler yetiştirmek amacıyla geleneksel bahar turnuvamızı hayata geçirdik. Bu turnuvanın, ileride birçok başarılı sporcunun doğmasına vesile olacağını düşünüyoruz. 4 farklı kategoride gerçekleşen müsabakalarla tenis kültürünü geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca Şırnak’ta Cudi Cup gibi uluslararası turnuvaların da düzenlenmesi planlanıyor. Amacımız, geleceğin tenis yıldızlarını yetiştirerek ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek.

"MEMLEKETİMDE BU SPORU DEVAM ETTİRMEK HEYECAN VERİCİ"

Turnuvaya katılan ve aynı zamanda doktor olan Dilek Sayar Memiş ise şunları söyledi:

Cizre’de böyle bir tenis turnuvasının yapılması beni çok mutlu etti. Daha önce tenis oynuyordum ve şimdi memleketimde bu sporu sürdürebilmek beni heyecanlandırıyor. Bu tür organizasyonlar spor yapma motivasyonumuzu artırıyor. Çok güzel maçlar oynadık, ortam harikaydı. Şırnak’ta Cudi Cup gibi uluslararası etkinliklerin olması büyük bir kazanım.

Turnuvanın ödül törenine Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürü Fedai Din, Cizre İlçe Gençlik Spor Müdürü İlhan İverendi, sporcular ve aileleri katılım gösterdi.