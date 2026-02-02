Çocukların kullandığı popüler ürün yasaklandı! İşte sebebi Ticaret Bakanlığı’ndan ebeveynleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Yapılan denetim ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, çocuklar için üretilen bir ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte sebebi…