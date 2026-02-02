Çocukların kullandığı popüler ürün yasaklandı! İşte sebebi

- Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerde çocuklar için üretilen bir ürünü mevzuata aykırı buldu.
- Funny Kids marka mor renk parmak boyası, küçük parçaların boğulma riski taşıması nedeniyle standartlara uygun olmadığı için yasaklandı.
- Ürün, satıştan kaldırıldı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında yeni bir adım attı.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan son açıklamada, çocuklara yönelik bir ürünün mevzuata aykırı bulunduğu ve gerekli güvenlik kriterlerini karşılamadığı bildirildi.
Bakanlık, çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen ürünün satışını durdurdu.
BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR
Kocaeli Darıca’da üretilen Funny Kids marka mor renk parmak boyası, yapılan testlerden geçemedi.
Küçük parçaların boğulma riski yaratması sebebiyle, ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
İşte ürün bilgileri: