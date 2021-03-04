Çok yüksek riskli Konya'da iki ayrı eğlence mekanına baskın

Çok yüksek riskli Konya'da iki ayrı eğlence mekanına baskın

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısı olarak çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, polisin baskın yaptığı eğlence mekanındaki kişilere 162 bin lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Konya, vaka sayısı fazla olduğu için çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride yer alıyor.

Denetimlerin artırıldığı kentte, hemen hemen her gün kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu ihbarlarının alınması nedeniyle polis ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.

YİNE EĞLENCE MEKANINA BASKIN YAPILDI

Yapılan çalışmalar kapsamında, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği'nce saat 04.30 sıralarında, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi.

162 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve içeride alkol ile müzik eşliğinde eğlence yapıldığını saptadı. Bunun üzerine aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişiye, sosyal mesafe ve maske ihlalleri gereği toplam 162 bin lira ceza uygulandı.

Çok yüksek riskli Konya'da yine eğlence mekanı baskını



İş yeri mühürlenirken, sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

BİR MEKANA DAHA BASKIN YAPILDI

Diğer yandan, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesindeki iş yerine de baskın yapıldı. İş yerlerinde çalışan 11 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi.

34 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Eğlence mekanlarındaki 34 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı.

2 GÜN ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞTI

Kentte, 2 gün önce de açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulanmıştı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Kırmızı listedeki Konya'da eğlence merkezine baskın haberi