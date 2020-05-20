Çokal Barajı'nda ölü balıklar kıyıya vurdu

Çokal Barajı göletinde, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu gören çiftçi, "Buradan ne balık yenir ne de su içilir" dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara, Çanakkale'nin de Gelibolu ilçesine sınırları bulunan Çokal Barajı göletinde, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü.

Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yaşar Öztürk, ağır bir koku gelen suda bulunan çok miktarda ölü balığın kıyıya vurduğunu belirtti.

"HER TARAF SİMSİYAH, KATRAN GİBİ OLMUŞ"

Balık ölümlerinin çevredeki fabrika atıklarından kaynaklandığını belirten Öztürk, "Buradan ne balık yenir ne de su içilir. Yetkililerin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Her taraf simsiyah, katran gibi olmuş. Kıyılar balık içinde kalmış. Bu durum insanlara da zarar verebilir. Yıllar önce de bu bölgede milyonlarca balık ölmüştü." dedi.

Bölgedeki mahalle muhtarları ise Ramazan Bayramı sonrasında Tekirdağ Valiliği'ne ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi!ne şikayet dilekçesi vereceklerini belirtti.