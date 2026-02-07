Çöle dönen Gölbaşı Göleti yeniden canlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’da kuraklık ve tabanındaki rüsubat birikimi nedeniyle bir süre gündeme gelen Gölbaşı Göleti, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tutmaya başladı. Uludağ’dan gelen kar sularının da katkısıyla göletteki doluluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

KURAKLIK TEHDİDİNDEN UMUT VEREN TABLOYA

Kestel ilçesi sınırlarında yer alan ve Uludağ’dan beslenen Gölbaşı Göleti, geçtiğimiz aylarda ciddi bir kuruma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Yağışların yetersizliği ve gölet tabanında biriken rüsubat nedeniyle sulak alan özelliğini büyük ölçüde yitiren gölet, son yağmur ve kar sularıyla birlikte yeniden hayat buldu.

DOĞAL YAŞAM YENİDEN HAREKETLENDİ

Göletteki su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki ekosistemi de olumlu yönde etkiledi. Yapılan gözlemlerde, uzun süredir görülmeyen kuş türlerinin ve çeşitli canlıların yeniden gölet çevresinde ve su yüzeyinde yer almaya başladığı tespit edildi. Bu gelişme, doğal dengenin yeniden oluşmaya başladığına işaret etti.

ÇİFTÇİLERE MORAL OLDU

Bursa’nın önemli tarım merkezleri arasında yer alan Kestel ve Gürsu ilçelerinde, şeftali, armut, siyah incir ve kiraz başta olmak üzere birçok ürünün sulamasında kritik rol oynayan göletteki su artışı, üreticilere de nefes aldırdı. Çiftçiler, yağışların devam etmesi halinde sulama sezonunda yaşanabilecek sıkıntıların azalacağını belirtti.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM VURGUSU

Yetkililer, göletteki doluluk artışının sevindirici olduğunu ancak kalıcı çözüm için taban temizliği ve kapasite artırıcı çalışmaların önemini koruduğuna dikkat çekti. Taşkın riskine karşı da gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Yağışlarla birlikte yeniden canlanan Gölbaşı Göleti, hem tarımsal üretim hem de doğal yaşam açısından Bursa Ovası’na umut oldu.