Yurtta yağışlar durdu: Doğuda kış, batıda bahar yaşanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında veya hafif altında seyredecek.

Özellikle doğu kesimlerde değerler, normallerin altında kalacak.

Günlük en yüksek sıcaklıklar iç ve batı bölgelerde genellikle 10-18 derece, doğu bölgelerde 5-14 derece bandında değişecek.

Gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına inen değerler görülecek.

YURDU SOĞUK BİR GÜN BEKLİYOR

Bugün en soğuk günlerden biri olacak.

İç ve doğu bölgelerde -3 ile 5 derece arası düşük sıcaklıklar kaydedilecek.

Güneydoğu'da bazı yerlerde hafif yağış izleri gözlenecek.

Batıda 14-22 dereceye varan daha yüksek değerler görülecek.

DOĞUDA EKSİ DEĞERLER GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK

Cumartesi günü sıcaklıkların hafif şekilde yükselmesi bekleniyor.

Pusun devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların doğuda -2 ile 8 derece, batıda 12-20 derece aralığınca olacağı tahmin ediliyor.

PUS VE SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazar günü benzer seyrin sürmesi bekleniyor.

Pus ve sisin, iç kesimlerde etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların doğuda 0-10 derece, batı ve güneyde 13-20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

GÖKYÜZÜNÜ PARÇALI BULUTLU HAVA KAPLAYACAK

Pazartesi günü hafif sıcaklık artışı bekleniyor.

İç kesimlerde pusun azalacağı, genel olarak parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıkların batıda 13-18 derece, doğuda 5-14 derece aralığında kaydedileceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Salı gününün, en ılıman günlerden biri olması bekleniyor.

Pus etkisinin azalmasıyla birlikte sıcaklıkların biraz daha yükseleceği öngörülüyor.

13 Mart Cuma:

14 Mart Cumartesi:

15 Mart Pazar:

16 Mart Pazartesi:

17 Mart Salı: