Çorum'da 36 yıldır işine 1 saat erken başlayan çalışana madalya

İHA

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi faturalama biriminde görev yapan Mehmet Karadağcı, 36 yıldır her gün mesaiye bir saat erken başlıyor..

Örnek bir çalışma disiplini sergileyen ve emekli olmaya hazırlanan Karadağcı için hastane yönetimi tarafından tören düzenlendi.

"MESAİ SAATİNE SADAKAT" MADALYASI

Törende Mehmet Karadağcı'ya "Mesai Saatine Sadakat" madalyası takdim edildi. Mesai arkadaşları, uzun yıllar süren özverili çalışmaları dolayısıyla Karadağcı'yı tebrik ederken, törende duygu dolu anlar yaşandı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de ziyaret için geldiği hastanede Karadağcı'yı tebrik ederek, sağlık camiasına verdiği hizmetler ve mesai saatlerine gösterdiği hassasiyet için kendisine teşekkür etti.