Çorum'da 4 araç trafik kazasına karıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA

Çorum'un Osmancık ilçesi, D100 kara yolu Hacıhasan köyü yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

D100 kara yolunda aynı istikamette seyreden Mahmut Gündede idaresindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş idaresindeki 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Olay sonrasında kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI YİTİRDİ

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALKTI

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollü olarak sağlanıyor.