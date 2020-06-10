Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen aslan arandı

Arazide otlayan 4 büyükbaş hayvan, bir yabani hayvan tarafından telef edilirken, yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine bölgede arama başlatıldı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, kaybolan dört büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu.

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti.

Arazide gördüğü hayvanı aslana benzeten ve cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çeken çoban, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi.

DRONE İLE ASLAN ARADILAR

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

"DİŞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ, YAVRULARI DA YANINDAYMIŞ"

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylülerin arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.

"BÖYLE BİR İHTİMAL SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığının belirterek, "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi" dedi.

"HERHANGİ BİR İZE RASTLAMADIK"

Büyükbaş hayvanların çakal ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu telef olabileceğine dikkat çeken Gözler, "Bölgede birkaç çakalın yaşadığı biliniyor. Aslan gördüğünü iddia eden kişi, bize ayak izlerini göstereceğini söyledi ama bölgedeki arazide herhangi bir ize rastlamadık. Söz konusu bölgede, sazlık ve geniş bir araziden oluşuyor." diye konuştu.