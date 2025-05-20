Çorum’da apartman dairesinde yangın paniği

İHA

Çorum’da Buharaevler Caddesi üzerindeki bir apartmanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.