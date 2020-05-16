Dolar
6.9013
-0.2413%
Euro
7.4581
-0.334%
Altın
1742.48
0.6748%
Borsa
99768.15
0.5797%
G. Altın
386.965
0.5004%
Bitcoin
63952.31
-4.8454%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Çorum'da başından vurulan genç hayatını kaybetti

    Tartıştığı kişi tarafından vurularak yaralanan ve hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybederken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 15:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Çorum'da başından vurulan genç hayatını kaybetti

    Çorum'da Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla yürüyen Fatih E., Kazım B. ile karşılaştı.

    İkili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    BAŞINDAN YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabanca ile Fatih E.'ye ateş etti.

    Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosikletiyle kaçtı.

    YARALANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından yaralanan Fatih E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Fatih E., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

    Polis Kazım E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Görüş Bildir