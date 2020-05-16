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- Çorum'da başından vurulan genç hayatını kaybetti
Çorum'da başından vurulan genç hayatını kaybetti
Tartıştığı kişi tarafından vurularak yaralanan ve hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybederken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
- DHA
- 16.05.2020 - 15:45
Çorum'da Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla yürüyen Fatih E., Kazım B. ile karşılaştı.
İkili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
BAŞINDAN YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabanca ile Fatih E.'ye ateş etti.
Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosikletiyle kaçtı.
YARALANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından yaralanan Fatih E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Fatih E., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Polis Kazım E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.