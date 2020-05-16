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Çorum'da başından vurulan genç hayatını kaybetti

Çorum'da başından vurulan genç hayatını kaybetti

Tartıştığı kişi tarafından vurularak yaralanan ve hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybederken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.