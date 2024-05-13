Çorum’da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı Çorum’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Çorum'da Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, cadde üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Bıçak darbeleriyle yaralandılar

Kavgada Haıder Nama (49) ve Hasan Neamah (51), vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay güvenlik kamerasında

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinden çıkan bir kişi ile dışarıdaki şahıs birbirine saldırıyor.

Kavgaya daha sonra bir kişi daha müdahil oluyor. Kavgaya karışanlardan birisi yere düşerken, bir kişi yere düşen şahsa elindeki sopayla vurmaya devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)