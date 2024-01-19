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Çorum'da bulundu! Tarladan 200 kilogram ağırlığında küp çıkarıldı

Çorum'da bulundu! Tarladan 200 kilogram ağırlığında küp çıkarıldı Çorum'da bir çiftçinin ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küple ile ilgili inceleme başlatıldı.