İHA

Çorum'da Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Yozgat Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

52 BİN 750 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimlerde 150 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Aynı zamanda 70 araç sürücüsünün de alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi.

Bazı sürücülere ise farklı ihlallerden dolayı toplam 52 bin 750 TL para cezası kesildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.