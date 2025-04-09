Çorum'da itfaiye ekiplerinden öğrencilere yangın eğitimi

İHA

Çorum'da Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin Gazi İlkokulu'nda yangın eğitimi verildi.

ÖĞRENCİLER YANGINA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ

Eğitim çerçevesinde düzenlenen tatbikat sırasında, itfaiye ekipleri öğrencilere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini, yangın tüpleri ile yangın söndürme tekniklerini ve acil çıkış yollarını gösterdi.

Ayrıca, yangın alarmının çaldığı anlarda panik yapmadan, belirlenen güvenli alanlara nasıl hızlıca ulaşacakları uygulamalı olarak anlatıldı.

Gerçekleşen eğitimde öğrenciler, muhtemel bir yangına bilinçlendirildi. Eğitime, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.