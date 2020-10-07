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    Çorum'da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı

    Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 14:21
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    Çorum'da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı

    Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

    Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi.

    SİPERLİK TAKAN KADINA TEŞEKKÜR

    Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti.

    Çorum da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı #1

    KOŞARAK KAÇTI

    Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı. Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.

    Çorum'da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı VİDEO

    Çorum da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı #2

    Çorum da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı #3

    Çorum da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı #4

    Çorum da maske denetimi yapan polisi görünce koşarak kaçtı #5

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