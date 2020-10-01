Çorum'da maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan şahsa para cezası kesti.

Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Gazi Caddesi'nde yapılan denetimlerde polisler, maske takmayan Alp Ü.'yü durdurdu.

"KİMLİK NUMARAMI BİLMİYORUM"

Hastanede fizik tedaviden çıktığını söyleyen Alp Ü., polislerle tartıştı. Alp Ü., kimlik isteyen polislere "Kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı bilmiyorum.” dedi.

Alp Ü., polisin kendisini karakola davet etmesi üzerine “Başka zaman gideriz.” yanıtı verdi.

"ALLAH SENİN BAŞINA DA VERSİN"

Sağlık sorunu olduğunu söyleyen Alp Ü., polislere, "Hastayım, neden polis merkezine götürüyorsunuz beni? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin o zaman.” diye çıkıştı.

Çantasından çıkardığı maskeyi takarak telefonla eşini arayıp, kimlik numarasını öğrenen Alp Ü.’ye 392 TL para cezası uygulandı.

Cezaya itiraz eden Alp Ü., maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polislere, “Zehir mi saçıyoruz?” yanıtını verdi.







