Çorum’da yangın: 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı köyde sabaha karşı Şaban Erdoğan’a ait evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Fadime Civelek’e ait eve de sıçradı.

Alevleri fark eden köylüler, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı.

YANGINA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede köye ulaşan itfaiyeciler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Söndürme çalışmalarına Orman İşletme ile Çorum, Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

MADDİ HASAR BÜYÜK

Yangın sonucu 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

CAN KAYBI YOK

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önlendiğini belirtti.

Çizikci, “Olayda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacaktır” dedi.