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    Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı

    Aksaray’da definecilerin kazdığı çukura düşen anne porsuk ve yavrusu, doğa koruma ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 00:01
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    Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı

     

    Aksaray'da merkeze bağlı Çekiçler köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşmüş türünü bilmediği 2 hayvan olduğunu fark etti.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, çukura düşen hayvanların porsuk olduğunu tespit etti.

    ÇUKURDAN ÇIKARIP DOĞAYA BIRAKILDI

    Merdiven yardımıyla çukura inen bir doğa koruma memuru, anne ve yavru porsuğu çukurdan çıkartarak doğaya bıraktı.

    Çukurun defineciler tarafından kaçak kazı amacıyla kazıldığı belirlendi.

    Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı -1


    Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı -2

    Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı -3

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