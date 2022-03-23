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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'yı ziyaret edecek

    Erdoğan, Brüksel'de NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
    • AA
    • 23.03.2022 - 02:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'yı ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyarette bulunacak.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINACAK

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

    MADRİD ZİRVESİ

    Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika yı ziyaret edecek #1


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