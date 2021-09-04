Rize’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz’ın cenazesine katılarak, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirdiği Rize’nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki konutundan öğle saatlerinde çıkarak bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz’ın (76) cenazesine katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oğlu Bilal Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber ile çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

“OSMAN HOCAMIZIN KAPI KAPI NASIL DOLAŞTIĞINI BİLİRİM”

İl Müftüsü Naci Çakmacı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası konuşan Erdoğan, Yılmaz ailesine sabırlar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlçemize çok büyük hizmetleri, gayretleri olan, özellikle devlete hizmete gayretleriyle gerçekten nam salmış bir hocamızı hakka uğurluyoruz. Önünde bulunduğumuz camimizin yapımında ben Osman Hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Camimizin yapımında Osman Hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şurada verdiği gayretlerinin şahidiyim. Aynı ilçenin birer evladı olması hasebiyle de bugün en azından cenaze namazında bulunmak bizlere de nasip oldu. Rabbim bizlere sevgili habibinin sancağı altına buluşmayı nasip eylesin. Tüm aileye özellikle şahsım ve ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaiz Osman Yılmaz’ın cenazesine katıldı VİDEO