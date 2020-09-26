Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, olumsuzluklar karşısında vazgeçmemelerini gerektiğini vurguladı ve "Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest 2020 etkinliği ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Festival alanındaki standları gezerek yarışmacı gençlerle sohbet edip, projeleri hakkında bilgi alan Erdoğan, ödül töreni öncesinde bir konuşma yaptı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından bahsetti.

Erdoğan: Engeller varsa kaldırırız, yanlışlar varsa düzeltiriz VİDEO

"SİZ YETER Kİ VAZGEÇMEYİN"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için üreten, geliştiren, somut neticelere ulaşan gençlere ve insanlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek değilim, ama sizlerin yanındayız. Eksikler varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız, yanlışlar varsa düzeltiriz. Siz yeter ki vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden Teknofest'e ev sahipliği yapma teklifi geldi.

Biz de bugün buraya gelerek, Teknoloji Güneşi Doğu'dan Yükseliyor teması ile bu heyecanı yaşama istedik. Salgın nedeniyle bu festival alışık olduğumuz kalabalıklar yerine daha sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

Şu karşımdaki manzara sizlerin kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor.

Teknofest'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı.

Teknofest, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulduğunu gösteriyor.

Sahip olduğumuz medeniyet miraslarını teknoloji olarak ayağa kaldırmak isteyen herkese fırsatı sunduğumuz yer işte burasıdır.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar çığır aşacak yeni çalışmalar buradan çıkacak ve kök salacaktır. Söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değildir.

Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir. Daha düne kadar İHA'lar konusunda esamesi okunmayan bir ülkeydik.

Şimdi gecesini gündüzüne katan bir avuç insan sayesinde dünyada sayılı ülkeler arasına girdik. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonları ile bunları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir.

Dene-yap atölyelerinden Teknofest'e kadar tüm alanları bunun için destekliyoruz. Birilerinin milli teknoloji hamlelerimizi yok etmeye çalıştıklarını, küçümsediklerini görüyoruz.

Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet halini almıştır.

Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olması için çalışmalarımızın arkasında bu düşünce var.

Teknoloji devrimimizi gençlerimiz ile birlikte hayata geçirme çabamız, uzun soluklu düşünmemizden kaynaklanıyor.

Geleceğin ürünlerinin Türk damgası ile üretileceğine inanıyorum.

İnşallah bundan sonra sizler başarılarınız ile bizleri gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Bizim medeniyetimiz, ilim, irfan medeniyetidir. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine kullanılan bir cümle değildir. Geçmişini bilmeyen, geleceğinde nerede durması gerektiğini bilemez.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerinin kendimiz yapma çabalarımızın önemini bilemez.

Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir birikim ve geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz, şevkiniz ve azminiz de artacaktır.

İnsan olarak kendimizi tanımadan dünyanın da, evrenin de, bilginin de sırrına erişemeyiz, istifade edemeyiz.

Teknolojiye gönülen veren gençlerimizin önleri ve ufukları açıktır. Teknofest'te bu yıl yarışmalar 21 alanda gerçekleştirildi.

İleride bu sayı daha da artacaktır. Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin, çok çalışın ve azminizi asla kaybetmeyin.

Şairin dediği gibi, hep denedim, hep yenildim, olsun y,ne dene, yine yenil. Daha iyi yenil.

Stantları gezerken, ilkokuldaki yavrularımızı, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki ürettikleri menzilleri aşacaklarına inanıyorum. Bizim gençlerimiz bunu yapar mı, evelallah yapar. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Aranızdan ismini altın harfler ile yazdıracak nice ufuklar çıkacağına inanıyorum."



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