Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak ve Tacik liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak ve Tacik liderlerle görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle telefon görüşmeleriyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

LİDERLER BAYRAMLAŞTI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.