Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriter dergisine konuştu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferi, Türkiye’nin korona salgınıyla mücadelesi, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politika, iç siyaset ve ekonomi konularında önemli açıklamalarda bulundu.

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