Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Merkezi açılışında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mess Teknoloji Merkezi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor
- AA
- 29.08.2020 - 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mess Teknoloji Merkezi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
"Muharrem Ayı tüm Müslümanlar için, rahmet,bereket ayı olmanın yanında acının da ayıdır. Aşure günü ile mübarek Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
AYRINTILAR GELECEK...