Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Merkezi açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mess Teknoloji Merkezi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mess Teknoloji Merkezi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Muharrem Ayı tüm Müslümanlar için, rahmet,bereket ayı olmanın yanında acının da ayıdır. Aşure günü ile mübarek Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

AYRINTILAR GELECEK...