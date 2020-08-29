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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Merkezi açılışında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mess Teknoloji Merkezi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor
    • AA
    • 29.08.2020 - 16:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Merkezi açılışında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mess Teknoloji Merkezi açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

    "Muharrem Ayı tüm Müslümanlar için, rahmet,bereket ayı olmanın yanında acının da ayıdır. Aşure günü ile mübarek Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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