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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik." dedi
    • AA
    • 12.09.2020 - 16:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ diploma törenine katıldı.

    Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "VESAYETİN TÜM İZLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

    Darbelerin ekonomik faturalarından ziyade  asıl etkisinin, adalet sistemi üzerinde yol açtığı ağır tahribat olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili de, "S&P açıklama yapıyor, Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor.Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık #1

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