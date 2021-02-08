Diyanet İşleri Başkanlığına yeni atamalar yapıldı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atandı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 08:07
- Güncelleme : 08.02.2021 - 08:10
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine yeni üyeler atandı.
Yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı
ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.