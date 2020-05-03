Erdoğan'dan Döngeloğlu ailesine taziye telefonu

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Ömer Döngeloğlu’nun oğlu Muhammed Döngeloğlu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.

İstanbul Başakşehir’de hastanede koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

DÖNGELOĞLU'NUN AİLESİNİ ARADI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"DÖNGELOĞLU'NUN VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Twitter hesabından Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."